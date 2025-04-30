Reuters: ВВП США в первом квартале 2025 года упал на 0,3%

В январе–марте 2025 года экономика Соединенных Штатов уменьшилась из-за потока импортных товаров, которые приобретали предприятия. Они хотели не допустить высоких издержек, сообщает Lenta со ссылкой на Reuters.

Авторы материала отмечают, что ВВП США упал из-за хаотичной политики администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Валовой внутренний продукт уменьшился на 0,3%, хотя до этого специалисты прогнозировали, что он вырастет.

В марте 2025 года дефицит торговли товарами увеличился до исторического максимума. Также потребительская уверенность упала до пятилетнего минимума. Ухудшились и деловые настроения.

Также в Соединенных Штатах усилилась инфляция. Она будет расти и дальше.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за январь–февраль ВВП России вырос на 1,9% в годовом выражении. Это стало известно во время совещания по экономическим вопросам.