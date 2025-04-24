Путин: за январь–февраль ВВП России вырос на 1,9% в годовом выражении

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что за январь–февраль текущего года экономика страны выросла на 1,9%, сообщает РИА Новости .

В четверг президент России в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам.

«За январь–февраль рост ВВП составил 1,9% в годовом выражении», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей высказался о нелегитимных санкциях в отношении российских граждан и компаний. По его словам, это системные меры давления на страну.