Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) высказался о нелегитимных санкциях в отношении российских граждан и компаний. Он заявил, что это системные меры давления на страну, сообщает пресс-служба Кремля.

«Санкции — это не временные или точечные меры, это механизм системного, стратегического давления на нашу страну. И как бы ни складывалась обстановка, какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности», — заявил Путин.

Государственный лидер отметил, что раньше западные элиты пытались придать этому хоть какую-то видимость приличия, то теперь они «не стесняются». Запад «штампует» пакеты санкций один за другим. 28 595 ограничительных мер ввели в отношении физических и юридических лиц с февраля 2022 года. Путин подчеркнул, что это больше, чем все санкции в отношении всех стран.

«Санкции, ограничения — это реальность нового этапа развития, в который вошел весь мир, вся мировая экономика. Глобальная конкурентная борьба обострилась и приобретает все более изощренный и непримиримый характер», — заключил российский президент.