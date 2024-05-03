Reuters: Uniper намерена судиться по поводу контрактов с «Газпромом»

Как пишет агентство Reuters, контракты немецкой компании с «Газпромом» действуют до 2035 года и имеют юридическую силу. На сегодняшний день они не расторгнуты, а лишь приостановлены. Данные соглашения могут покрыть около 250 ТВт·ч потребностей в газе, что эквивалентно четверти всего спроса на ресурс в Германии.

В статье отметили, что у Uniper нет правовых оснований для расторжения контрактов с российской транснациональной энергетической компанией, так как Евросоюз еще не вводил санкции в отношении зага из РФ.

Из материала следует, что Стокгольмский арбитраж может создать условия, чтобы признать контракты немецкой компании с «Газпромом» недействительными. Это позволит Uniper расторгнуть их на законных основаниях.

Ранее «Газпром» в отчете по международным стандартам (МСФО) заявил об убытках прибыли в 629 млрд рублей в 2023 году и сокращении прибыли на 27% в сравнении с показателями 2022 года. В 2022 году прибыль компании составляла 1,23 трлн рублей.