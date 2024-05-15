Reuters: США грозят отрезать Raiffeisen Bank от своей финансовой системы из-за работы в РФ

Американский Минюст предупредил Raiffeisen Bank International (RBI), что из-за работы в России США могут ограничить банковской группе доступ к долларовой системе, сообщает газета «Ведомости» .

Как пишет агентство Reuters, 6 мая Минюст США направил письмо, в котором выразил беспокойство касательно расширения RBI в РФ, а также в связи с возможной покупкой доли в строительном концерне Strabag.

В статье отметили, что позднее банковская группа приняла решение отказаться от сделки. При этом деятельность RBI в РФ сохраняется, что вызывает опасение у американских властей.

В RBI отметили, что банковская группа значительно сократила деятельность в России, а также приняла меры по снижению рисков из-за санкций. RBI продолжит работу над деконсолидацией своей российской «дочки».

Ранее Raiffeisen Bank International воздержалась от обозначения целей на 2024 год для всей группы после того, как получила предупреждение от Европейского центрального банка (ЕЦБ) сократить бизнес в России.