Raiffeisen воздержался от обозначения целей на 2024 из-за работы в РФ

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Bloomberg: Россия стала причиной отказа Raiffeisen обозначить цели на 2024 год

Австрийская Raiffeisen Bank International компания воздержалась от обозначения целей на 2024 год для всей группы после того, как получила предупреждение от Европейского центрального банка (ЕЦБ) сократить бизнес в России, пишет РБК .

Примерно половина прибыли компании приходится на две страны — Белоруссию и Россию. Без этих государств, согласно отчету, в I квартале 2024 года консолидированная прибыль банка составила 333 млн евро.

По данным иностранного агентства, у Raiffeisen по-прежнему более 2 млрд евро избыточного капитала, который из-за ограничений остался в России.

Ранее Минфин США призвал Raiffeisen Bank отказаться от покупки доли в компании Strabag. Рекомендация властей связана с бизнесменом Олегом Дерипаской, который находится в санкционном списке.