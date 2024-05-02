Raiffeisen воздержался от обозначения целей на 2024 из-за работы в РФ
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Австрийская Raiffeisen Bank International компания воздержалась от обозначения целей на 2024 год для всей группы после того, как получила предупреждение от Европейского центрального банка (ЕЦБ) сократить бизнес в России, пишет РБК.
Примерно половина прибыли компании приходится на две страны — Белоруссию и Россию. Без этих государств, согласно отчету, в I квартале 2024 года консолидированная прибыль банка составила 333 млн евро.
По данным иностранного агентства, у Raiffeisen по-прежнему более 2 млрд евро избыточного капитала, который из-за ограничений остался в России.
Ранее Минфин США призвал Raiffeisen Bank отказаться от покупки доли в компании Strabag. Рекомендация властей связана с бизнесменом Олегом Дерипаской, который находится в санкционном списке.