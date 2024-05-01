Австрийские власти призвали Raiffeisen Bank отказаться от сделки с Дерипаской

Австрийские власти призвали Raiffeisen Bank International отказаться от сделки по приобретению доли в компании Strabag, связанной с бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщает Агентство Бизнес Новостей.

Банк планирует выкупить долю в строительной компании, связанной с Олегом Дерипаской. Данное действие вызвало критику со стороны Минфина США, потому что бизнесмен находится под санкциями.

При этом чиновники из Австрии предостерегли Raiffeisen Bank от совершения сделки, считая ее возможным нарушением санкций.

Власти США заранее предупредили банк о том, что они не одобряют сделку и могут наложить штраф в случае ее продолжения. Но о последствиях в случае проведения этой сделки еще неизвестно.