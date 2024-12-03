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Reuters: отказ Китая от топлива станет шоком для нефтяной отрасли

Экономика Китая перестанет быть локомотивом роста спроса на нефть из-за стремительного перехода населения населения на электромобили, сообщает « Лента.ру » со ссылкой на Reuters.

Такая тенденция станет шоком для нефтяных компаний, которая зависят от экспорта сырья.

При этом ситуация осложняется тем, что замены китайскому рынку нет.

Ранее сообщалось, что падение цен на сжиженный природный газ и перспектива его перенасыщения являются стимулом продажи в Китае грузовиков и судов.