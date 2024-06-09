Bloomberg рассказал о топливе, которое может заменить нефть на рынках мира

Падение цен на сжиженный природный газ и перспектива его перенасыщения являются стимулом продажи в Китае грузовиков и судов. Они функционируют на этом топливе, ускоряя долгосрочный отказ от нефти в крупнейшем импортере «черного золота», сообщает РБК.

По данным агентства Bloomberg, каждый третий новый грузовик, который продают в Китае, работает при помощи природного газа. В годовом исчислении рост достиг показателя 208%, только за апрель продали более 26 тыс. аналогичных грузовиков.

Научно-исследовательский институт экономики и технологий Китайской национальной нефтяной корпорации (CNPC ETRI) еще в марте показал отчет.

По нему электромобили и грузовики, функционирующие на СПГ, заменят около 10–12% потребления дизельного топлива и бензина в Китае к концу нынешнего года.

Такая же ситуация прослеживается сфере судостроения.