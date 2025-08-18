Reuters: нефть подорожала после слов советника Трампа о поставках из РФ в Индию

Советник президента США Дональда Трампам Питер Наварро заявил, что Индия, закупая нефть у России, дает возможность Москве продолжать конфликт с Украиной. После этого черное золото резко подскочило в цене, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

Нефть марки Brent подорожала на 0,3%, до 66,05 доллара за баррель. Американская марка West Texas Intermediate увеличилась в цене на 0,45%, до 63,08 доллара.

Рост цен был вызван возникшими опасениями по поводу поставок нефти после слов Наварро. По словам экспертов, участники рынка боятся, что черное золото будет «заложником» торговых и дипломатических трений.

Наварро заявил, что Индия обеспечивает Россию необходимыми долларами, закупая у нее нефть. Он указал, что это дает возможность Москве вести боевые действия на Украине. Советник Трампа считает, что Индии нужно вести себя иначе, чтобы сотрудничать с США.

Ранее стало известно, что индийские компании не прекращают приобретать нефть из России, несмотря на пошлины, введенные Трампом. При этом объемы закупок энергоресурсов могли сократиться.