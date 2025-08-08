Индийские компании продолжают закупки российской нефти

Индийские предприятия не прекращают приобретать нефть из России, хотя объемы закупок энергоресурсов могли сократиться, сообщает ТАСС .

Накануне американский президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому, вводятся дополнительные пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки Нью-Дели российской нефти.

«Нефтяные компании все еще закупают российскую нефть. Возможно, объемы могли сократиться, но не остановились», — заявил источник в индийской нефтяной промышленности.

Он подчеркнул, что все компании поддерживают выгодную с коммерческой точки зрения сделку, продолжая покупать как российскую, так и любую другую дешевую нефть.

Собеседник агентства добавил, что снижение объемов закупок может быть связано с ценовыми колебаниями, условиями поставок, качеством нефти, сезонным спросом и логистикой. При этом прекращения поставок российской нефти нет, потому что она не под санкциями.