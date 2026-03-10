Несколько мировых авиакомпаний повысили цены на билеты из-за роста стоимости авиационного топлива. В их числе австралийская Qantas Airways, скандинавская SAS, гонконгская Hong Kong Airlines и новозеландская Air New Zealand, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

До эскалации на Ближнем Востоке цена на топливо в среднем составляла 85-90 долларов за баррель. Сейчас она выросла до 150-200 долларов.

На это отреагировали мировые авиакомпании, подняв стоимость билетов. В SAS заявили, что корректировка цен «временная». Она нужна для «поддержания стабильной и надежной работы».

Qantas, помимо повышения цен на билеты, рассматривает возможность перенаправления части мощностей на рейсы в Европу.

Билеты на внутренние рейсы, совершаемые авиакомпанией Air New Zealand, подорожали на 6 долларов, на ближнемагистральные международные — на 12 долларов, на дальнемагистральные — на 54 доллара.

Между тем американист Артур Демчук допустил снятие санкций США с нефти РФ на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Боевые действия из-за иранского конфликта и остановка судоходства по Ормузскому проливу, через который проходит около 20% мировой нефти, спровоцировали рост котировок. В США это уже привело к подорожанию бензина.

