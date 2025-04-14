Reuters: крупные компании Евросоюза хотят вернуться к российскому газу

Крупные компании Евросоюза ищут способ вернуться к российскому газу, они уже начали рассматривать несколько вариантов на этот счет. Разговоры о возвращении к российскому импорту поднимают руководители компаний на фоне текущих экономических вызовов, с которыми ежедневно сталкивается Евросоюз, сообщает URA.RU со ссылкой на Reuters.

«На этом фоне руководители крупных компаний ЕС начали говорить о том, что еще год назад было немыслимо: что импорт российского газа, в том числе от российского государственного гиганта „Газпром“, может быть хорошей идеей», — пишет Reuters.

В Евросоюзе осознали, что в настоящее время сильно зависят от американского газа. Также на перемену мнения в крупных компаниях ЕС повлиял срыв переговоров о поставках газа с Катаром. Исполнительный вице-президент компании Engie Дидье Олло высказал мнение о возможности возобновления поставок российского газа при наступлении мира на Украине.

Управляющий директор немецкого нефтехимического предприятия Leuna-Harze Клаус Пауэр заявил, что компании необходим российский газ и доступ к дешевой энергии вне зависимости от источника поставок. Он подчеркнул важность для них проекта «Северный поток — 2», так как это позволит им более эффективно управлять расходами на энергию.