Reuters: Китай и Индия приостановили закупки российской нефти

Из-за роста затрат на фрахт танкеров, не затронутых американскими санкциями, КНР и Индия прервали закупку российской нефти с поставкой в марте, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

По данным трейдеров, премия российской сырой нефти ESPO увеличилась на 3-5 долларов за баррель по сравнению с маркой ICE Brent. Но при этом ставки фрахта для танкера типа «Афрамакс», следующего в Китай, возросли «на несколько миллионов долларов».

В индийской нефтегазовой компании Bharat Petroleum Corp. Ltd ожидают сокращения грузов. Поставки уменьшаться по сравнению с январем и декабрем.

10 января США ввели санкции против энергетического сектора России. Они затронули «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и свыше 180 судов. Некоторые индийские и китайские импортеры не стали принимать танкеры, которые попали под ограничения.

Ранее Индия получила от США разъяснения о санкциях против танкеров с нефтью из РФ. Несмотря на ограничения, индийская сторона подтвердила намерение продолжать закупки российских нефтепродуктов.