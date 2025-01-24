Индия получила от США разъяснения о санкциях против танкеров с нефтью из РФ
Индийская сторона получила от американских властей разъяснения, которые касаются антироссийских санкций на нефтяные танкеры, об этом рассказал заместитель главы нефтегазового ведомства Индии Панкадж Джайн, пишет РИА Новости.
По словам Джайна, американское управление по контролю за иностранными активами установило четкие временные рамки: все суда должны завершить разгрузку до 27 февраля, а финансовые расчеты необходимо закрыть к 12 марта. Речь идет о сроках выгрузки российской нефти с танкеров, попавших под ограничения.
В начале года американские власти существенно расширили санкционное давление, включив в черный список более 380 физических лиц, компаний и морских судов, имеющих отношение к энергетическому комплексу России. Министерство финансов США также объявило о пересмотре санкционной политики, согласно которой ограничительные меры теперь могут применяться к любым субъектам за их нынешнюю или прошлую деятельность в российском топливно-энергетическом секторе.
Несмотря на эти ограничения, индийская сторона в лице представителя правительства Джайна подтвердила намерение продолжать закупки российских нефтепродуктов. Однако это возможно при соблюдении двух ключевых условий: стоимость барреля не должна превышать установленный западными странами потолок в 60 долларов, а в сделках не могут участвовать подсанкционные российские организации и суда.