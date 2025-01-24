Индия получила от США разъяснения о санкциях против танкеров с нефтью из РФ

Индийская сторона получила от американских властей разъяснения, которые касаются антироссийских санкций на нефтяные танкеры, об этом рассказал заместитель главы нефтегазового ведомства Индии Панкадж Джайн, пишет РИА Новости .

По словам Джайна, американское управление по контролю за иностранными активами установило четкие временные рамки: все суда должны завершить разгрузку до 27 февраля, а финансовые расчеты необходимо закрыть к 12 марта. Речь идет о сроках выгрузки российской нефти с танкеров, попавших под ограничения.

В начале года американские власти существенно расширили санкционное давление, включив в черный список более 380 физических лиц, компаний и морских судов, имеющих отношение к энергетическому комплексу России. Министерство финансов США также объявило о пересмотре санкционной политики, согласно которой ограничительные меры теперь могут применяться к любым субъектам за их нынешнюю или прошлую деятельность в российском топливно-энергетическом секторе.

Несмотря на эти ограничения, индийская сторона в лице представителя правительства Джайна подтвердила намерение продолжать закупки российских нефтепродуктов. Однако это возможно при соблюдении двух ключевых условий: стоимость барреля не должна превышать установленный западными странами потолок в 60 долларов, а в сделках не могут участвовать подсанкционные российские организации и суда.