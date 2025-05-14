Рэп-группа Паши Техника регистрирует свой бренд

Покойный Павел Ивлев, известный как Паша Техник, был основателем и идейным вдохновителем рэп-группы Kunteynir. После смерти своего лидера коллектив решил официально зарегистрировать собственный бренд, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Товарный знак Kunteynir регистрируют по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 9, 16, 25, 32, 35 и 41. Это позволяет продавать бумагу, картон, клей, трусы, банные тапочки, рубашки, кепки, пиво, безалкогольные напитки и гидрокостюмы.

Более того, регистрация бренда даст возможность помогать в управлении промышленными и коммерческими предприятиями, организовывать спортивные и культурные мероприятия, а также предоставлять услуги в сфере образования. Заявка была подана 8 мая этого года.

Паша Техник скончался 5 апреля на 41-м году жизни. Последнее время он провел в больнице Таиланда в искусственной коме. Похоронили рэпера на Николо-Архангельском кладбище в Москве. Фанаты обратились в департамент ЖКХ Москвы с инициативой создания памятного мурала, посвященного музыканту, в районе Лефортово.