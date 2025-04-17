Мурал памяти Паши Техника могут создать в Лефортово

Фанаты ушедшего из жизни рэп-исполнителя Павла Ивлева, известного как Паша Техник, обратились в департамент ЖКХ Москвы с инициативой создания памятного мурала, посвященного музыканту, в районе Лефортово, сообщает Постньюс .

Ранее поклонники рэпера, скончавшегося в Таиланде, оставили надпись «Техник» на стене Виктора Цоя на Арбате. Однако это граффити было вскоре удалено фанатами группы «Кино», которые восстановили первоначальный вид мемориала. Схожий случай произошел и в Санкт-Петербурге, где портрет Цоя был частично закрыт стикером с изображением Паши Техника.

В тексте обращения говорится, что для предотвращения дальнейших конфликтов вокруг стены Цоя, уменьшения вероятности новых актов вандализма и сохранения памяти о музыканте, предлагается официально выделить юго-западную стену технического здания по адресу: Ухтомская улица, 12с5, для создания мурала в память о Паше Технике.

В качестве альтернативного места для размещения официального граффити инициаторы предложили стену технического сооружения на Лонгиновской улице, где Паша Техник родился и вырос. После его смерти там появился стихийный мемориал и портрет, которые уже дважды подвергались удалению сотрудниками жилищно-коммунальных служб. Авторы обращения считают, что увековечивание памяти музыканта может послужить напоминанием для молодежи об опасности употребления запрещенных веществ.

В документе подчеркивается, что, по словам самого Павла и многих известных личностей, его образ и творчество скорее демонстрировали антирекламу наркотиков, чем их популяризацию. Пользователи интернета могли наблюдать все негативные последствия употребления запрещенных веществ на его примере.

Идею создания мемориального граффити в честь Паши Техника поддержали его друзья и коллеги. Среди них — Максим Синицын, участник группы Kunteynir, пианист Лука Сафронов.