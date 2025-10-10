Renault включили в российский санкционный список

сегодня в 23:22

Французская компания Renault SAS пополнила перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, в отношении которых применяются специальные экономические меры. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 6 октября.

Renault ушла из РФ весной 2022 года. Компания передала долю в АвтоВАЗе (67,69% акций) ФГУП «НАМИ».

Ранее французская автомобильная компания Renault Group подавала заявку на регистрацию товарного знака Reno в России. Роспатент временно отказал ей в этом.