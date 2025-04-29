Рекордный всплеск просрочки по кредитам зафиксировали в России

В России наблюдается рост неплатежей по различным займам. С тем, что заемщики стали хуже обслуживать взятые кредиты, столкнулись несколько крупных банков, сообщает РБК .

В I квартале текущего года всплеск просрочек по кредитам зафиксировали в Сбере. Речь идет о неплатежах по ипотеке и необеспеченным потребительским ссудам. Причем ухудшение платежной дисциплины наблюдается даже среди тех людей, которые длительное время вносили платежи в срок.

Так, объем кредитов на жилье на балансе Сбербанка, по которым фиксировались неплатежи, увеличился за I квартал на 90%, до 285 млрд руб. А объем просрочки по необеспеченным ссудам вырос на 22,5% по сравнению с показателями конца прошлого года, составив 610 млрд руб.

В ВТБ сложилась подобная ситуация. Первый зампред кредитной организации Дмитрий Пьянов считает, что неплатежи фиксируются в условиях высоких ставок. Зампред и финансовый директор Сбера Тарас Скворцов солидарен с этим мнением, добавив еще фактор сезонности.

Банкиры отмечают рост количества заявок от тех людей, которые готовы брать кредиты по высоким ставкам, но не готовы выплачивать их на 100%. При этом граждане, которые всегда исправно платят по кредитам, не горят желанием брать ссуды по текущим ставкам. При этом объем просрочки банкиры не называют пугающим.

Ранее Сбер и ВТБ поменяли условия по накопительным счетам для действующих клиентов. Чтобы доходность оставалась высокой, им придется соблюдать некоторые требования.