Сбер и ВТБ поменяли условия по накопительным счетам для действующих клиентов

В Сбербанке и ВТБ изменили условия по накопительным счетам для нынешних клиентов. Чтобы доходность оставалась высокой, им придется соблюдать некоторые требования, сообщает « РБК Инвестиции ».

В Сбербанке планируют с 5 мая поменять условия зачисления надбавок к базовой ставке в рамках накопительного счета за траты по картам в апреле. Надбавка в размере 4% будет активна, если траты составят от 50 тыс. рублей. Их нужно совершать с 1 по 30 апреля.

Надбавка в размере 2% будет действовать, если клиент потратил от 30 до 50 тыс. рублей. Эту сумму нужно израсходовать тоже в апреле.

ВТБ также внес корректировки в свои условия в рамках накопительного «ВТБ-Счета». Они начали действовать с 1 апреля.

За подписку «ВТБ Плюс» дают надбавку к базовой ставке в размере 2%, а не 1%, как это было ранее. Однако количество процентов не будет складываться с надбавкой для пенсионного и зарплатного клиентов или пополнения в рамках системы быстрых платежей на 9 тыс. рублей и выше. За каждое из условий можно получить максимум +2%.

Для действующих клиентов Сбера максимальная ставка по накопительному счету составит 18% годовых, а для новых — 22%. В случае с ВТБ постоянные клиенты по накопительную счету смогут получать 17%, а новые — 23%.

Ранее сообщалось, что крупнейшие российские банки снизили ставки по рыночным программам ипотеки.