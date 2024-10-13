Рекордно низкая доля россиян предпочитает хранить деньги «под матрасом»

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Anderida Financial Group: только 20% россиян хранят свои деньги дома

Лишь 20% жителей России предпочитают хранить свои сбережения дома. В прошлом году хранить деньги «под матрасом» предпочитали 32% россиян, сообщает РИА Новости .

«Доля россиян, хранящих деньги дома, опустилась до критически низкого уровня за последние 10 лет», — заявили по результатам опроса аналитики компании по управлению активами Anderida Financial Group.

Отказ от хранения денег в домашних условиях обусловлен повышением уровня финансовой грамотности населения, увеличением процентных ставок по вкладам, относительной стабильностью ситуации на финансовом рынке, а также отсутствием случаев отзыва лицензий у крупных банков.

В компании добавили, что за год доля россиян, предпочитающих хранить и накапливать сбережения исключительно в банках, выросло до 55% (+9%), в одном банке деньги хранят 45% граждан, 25% респондентов имеют 2 депозита, 11% — 3, а 15% опрошенных — более 4 депозитов.

Какие есть оптимальные способы получения регулярного пассивного дохода в условиях высокой ключевой ставки Банка России, читайте в материале РИАМО.