Как сформировать регулярный пассивный доход: лучшие сберегательные инструменты в IV квартале 2024 года
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Какие есть оптимальные способы получения регулярного пассивного дохода в условиях высокой ключевой ставки ЦБ, читайте в материале РИАМО.
Как начать формировать регулярный пассивный доход: куда вложить деньги
Фото - © Фотобанк Лори
Чтобы начать формировать регулярный или «пассивный» доход необходимо подобрать сберегательные инструменты, соответствующие срокам вложений и целям накопления, а также учесть дополнительные условия: возможность частично снимать средства, получать проценты на счет и т. д., отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.
«Выбор сберегательных консервативных инструментов – задача для формирования стабильного денежного потока», — уверен эксперт.
Традиционные сберегательные инструменты
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Среди традиционных вложений, которые могут обеспечить регулярный денежный поток, Миронюк назвал следующие:
Банковский депозит: стоит ли открывать новый и досрочно закрывать старый при повышении ключевой ставки ЦБ
Основным преимуществом срочного депозита остается возможность зафиксировать ставку, но это же становится и недостатком в период повышения ключевой ставки ЦБ, подчеркивает эксперт.
«Рациональность открытия новых вкладов (при закрытии старых) можно оценить, посчитав разницу процентного дохода по-новому — и упущенной выгоды из-за досрочного закрытия предыдущего. Если инвестиционный горизонт не определен, то учитывайте, что переоткрывать в будущем вклад придется по ставке чуть ниже ключевой», — комментирует эксперт.
Также важен срок вклада. Краткосрочные (до полугода) дают максимальный процент. Средняя максимальная процентная ставка по вкладам топ-10 банков чуть ниже ключевой, но отдельные депозиты предлагают даже большую доходность.
Накопительный счет в банке: внимательно изучите условия
Открытие накопительного счета позволяет нивелировать недостатки срочного депозита, так как предлагаются более комфортные условия: пополнение, снятие, досрочное закрытие без потери процентов. Но отсутствует возможность зафиксировать ставку на средне- и долгосрочную перспективу, предупреждает Миронюк.
Кроме того, необходимо изучить условия, часто проценты в накопительном счете начисляются не на ежедневный остаток, а на среднемесячный.
Повышенная ставка чаще всего предлагается новым клиентам, либо тем, кто впервые открывает накопительный счет, обращает внимание эксперт.
Недвижимость
Получение рентного дохода от недвижимости связано с необходимостью иметь крупную сумму на первоначальном этапе, обслуживать недвижимость, зависеть от неопределенности конъюнктуры рынка — колебаний спроса, периодов низкой ликвидности, обращает внимание эксперт. При этом «отдача» от таких инвестиций зачастую даже ниже, чем у банковских депозитов. Плюсом становится рост стоимости недвижимости на уровне или выше официальной инфляции в долгосрочной перспективе, говорит Миронюк.
Финансовые инструменты с условно фиксированным доходом: облигации, ПИФы, стратегии ДУ
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Существуют и отдельные финансовые инструменты с условно фиксированным доходом: облигации, структурные продукты с гарантированной ставкой и другие. Это наиболее ликвидный и доходный вариант инвестирования средств для получения «пассивного» дохода. Однако он требует определенного уровня финансовой грамотности и возможности посвящать время ребалансировке активов с учетом рыночной ситуации, подчеркивает эксперт.
«Лучшим способом сформировать портфель с регулярным доходом, прикладывая к этому минимум усилий, без необходимости повышать собственный уровень компетенций в области финансовых продуктов, является вложение в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) и стратегии доверительного управления (ДУ) с опцией выплаты дохода. В широком определении к сберегательным инструментам можно отнести все инвестиционные продукты, но в узком (консервативном) – только те, которые предполагают минимальный риск снижения стоимости вложений. К таким относятся ПИФы денежного рынка и ПИФы или ДУ с существенной долей краткосрочных флоатеров», — говорит Миронюк.
Наиболее ликвидный и доходный вариант инвестирования средств для получения пассивного дохода — фонды денежного рынка, считает он. Они особенно актуальны в текущей рыночной ситуации, при рекордно высокой с 2022 года ключевой ставке, которая еще имеет перспективы роста. В фонде денежного рынка доход растет вместе с ключевой ставкой. Прибыль от операций РЕПО реинвестируется каждый рабочий день, постоянно увеличивая стоимость активов фонда.
ПИФы и стратегии ДУ, состоящие из краткосрочных флоатеров, облигаций с плавающим купоном, дают возможность обогнать ключевую ставку, показывая равномерную динамику роста стоимости паев, что роднит их с фондами денежного рынка.
«По принципу работы флоатеры очень похожи на накопительный счет с ежедневным начислением дохода и выплатой процентов раз в месяц/квартал, так как внутри них происходит переразмещение денег под ставку, близкую к ставке ЦБ + премия (спред), обычно это +1%. Может подойти тем, кто заинтересован в краткосрочных инвестициях, так как погашение паев и вывод средств доступны в любой момент», — отмечает эксперт.