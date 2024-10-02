Как сформировать регулярный пассивный доход: лучшие сберегательные инструменты в IV квартале 2024 года

Чтобы начать формировать регулярный или «пассивный» доход необходимо подобрать сберегательные инструменты, соответствующие срокам вложений и целям накопления, а также учесть дополнительные условия: возможность частично снимать средства, получать проценты на счет и т. д., отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

Традиционные сберегательные инструменты

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Среди традиционных вложений, которые могут обеспечить регулярный денежный поток, Миронюк назвал следующие:

Банковский депозит: стоит ли открывать новый и досрочно закрывать старый при повышении ключевой ставки ЦБ

Основным преимуществом срочного депозита остается возможность зафиксировать ставку, но это же становится и недостатком в период повышения ключевой ставки ЦБ, подчеркивает эксперт.

«Рациональность открытия новых вкладов (при закрытии старых) можно оценить, посчитав разницу процентного дохода по-новому — и упущенной выгоды из-за досрочного закрытия предыдущего. Если инвестиционный горизонт не определен, то учитывайте, что переоткрывать в будущем вклад придется по ставке чуть ниже ключевой», — комментирует эксперт.

Также важен срок вклада. Краткосрочные (до полугода) дают максимальный процент. Средняя максимальная процентная ставка по вкладам топ-10 банков чуть ниже ключевой, но отдельные депозиты предлагают даже большую доходность.

Накопительный счет в банке: внимательно изучите условия

Открытие накопительного счета позволяет нивелировать недостатки срочного депозита, так как предлагаются более комфортные условия: пополнение, снятие, досрочное закрытие без потери процентов. Но отсутствует возможность зафиксировать ставку на средне- и долгосрочную перспективу, предупреждает Миронюк.

Кроме того, необходимо изучить условия, часто проценты в накопительном счете начисляются не на ежедневный остаток, а на среднемесячный.

Повышенная ставка чаще всего предлагается новым клиентам, либо тем, кто впервые открывает накопительный счет, обращает внимание эксперт.

Недвижимость

Получение рентного дохода от недвижимости связано с необходимостью иметь крупную сумму на первоначальном этапе, обслуживать недвижимость, зависеть от неопределенности конъюнктуры рынка — колебаний спроса, периодов низкой ликвидности, обращает внимание эксперт. При этом «отдача» от таких инвестиций зачастую даже ниже, чем у банковских депозитов. Плюсом становится рост стоимости недвижимости на уровне или выше официальной инфляции в долгосрочной перспективе, говорит Миронюк.