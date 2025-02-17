Рекордная выручка и рост производства: итоги 2024 года в нефтегазовой отрасли

Компания «Газпром нефть» отчиталась о результатах работы в 2024 году. Выручка достигла 4,1 трлн рублей. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, составила 480 млрд рублей.

Обеспечен рекордный рост добычи и переработки. Оператор бизнеса масел в три раза увеличил выпуск синтетических компонентов для автомобильной и индустриальной техники. Благодаря вводу в эксплуатацию нового комплекса гидроизодепарафинизации в Омске компания нарастила производство синтетической основы с высокими эксплуатационными свойствами за счет синтетических базовых масел 2 и 3 групп. С запуском объекта «Газпром нефть» перешла на полный цикл выпуска современных базовых масел с использованием российской компонентой базы.

Как отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец, для обеспечения внутреннего рынка современной продукцией компания планомерно расширяет ассортимент и объем выпуска смазочных материалов. В первую очередь — за счет новых премиальных синтетических масел для всех типов транспорта, оборудования и техники.

«Наращивание этого вида продукции стало возможным благодаря запуску в Омске собственного производства синтетических компонентов — ГИПД — мощностью более 220 тыс. тонн базовых масел в год», — заключил Анатолий Скоромец.

«„Газпром нефть“ полностью выполнила свои производственные и финансовые планы на 2024 год. Мы не только сохранили высокую устойчивость в условиях серьезных вызовов, но и продолжили развитие компании, а также обеспечили возможности для дальнейшего роста всех направлений бизнеса. Компания увеличила добычу и переработку углеводородов, нарастила объемы выпуска высокомаржинальных светлых нефтепродуктов и реализацию через премиальные сбытовые каналы», — сказал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.