РБК: в Центробанке назвали банкротство «благом для экономики»

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов предупреждал, что есть риск массовых банкротств из-за высокого показателя ключевой ставки Центробанка, сообщает корреспондент РБК , побывавший на встрече клуба молодых экономистов «Что будет дальше».

Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сказала, что в условиях ограничений на рынке труда, банкротства в РФ могут стать «благом для экономики».

В этом случае произойдет определенное перераспределение в пользу более эффективных предприятий, считает она. При этом Центробанк следит за тем, чтобы не наступила финансовая нестабильность.

«Чтобы кредитные риски, которые будут реализовываться, могли быть покрыты банками и не внесли системных эффектов», — сказала Данилова.

В РФ на протяжении нескольких месяцев наблюдается низкий уровень безработицы. В августе он был на уровне 2,4%.

Ранее эксперт по правовым вопросам московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский сказал, что на фоне решения Центробанка поднять ключевую ставку до 21% начнут закрываться бизнесы. Причина в том, что не все фирмы могут оформить кредит на льготных условиях.