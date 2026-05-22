В Орехово-Зуевском округе ремонтируют дороги и дворы

Дорожные службы продолжают ремонт дорог и благоустройство дворов в Орехово-Зуевском округе. По состоянию на 22 мая завершены работы в деревне Дровосеки, на ряде улиц Орехово-Зуева и в Ликино-Дулеве работы продолжаются, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В деревне Дровосеки полностью отремонтировали участок на улице Казанской. В Орехово-Зуеве работы одновременно ведут на улицах Бугрова, Совхозной, Стаханова и Парковской. В Ликино-Дулеве ремонтируют дороги в микрорайоне Ликино.

Продолжается благоустройство дворовых территорий. На Малодубенском шоссе работы завершены. В деревне Малая Дубна двор находится в высокой степени готовности, подрядчик приступил к озеленению. В Орехово-Зуеве на улице Урицкого проводят комплексное благоустройство двора, аналогичные работы идут в деревне Соболево.

На улице Ленина в Орехово-Зуеве начали замену изношенной брусчатки. В Воронцовско-Пролетарском районе обустроили пять пешеходных коммуникаций, такие же работы выполняют в Ликино-Дулеве. Также стартовала замена и модернизация детских игровых площадок по программе губернатора Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.