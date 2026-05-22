Электросталь в Подмосковье отметит день славянской письменности 24 мая

Праздничные мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры пройдут 24 мая в городском округе Электросталь. Центральной площадкой станет аллея у храма Вознесения Господня, где подготовили концерты, выставки и мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основные события развернутся на аллее у храма Вознесения Господня. Гостей ждут выступления хоровых и театральных коллективов, литературные композиции учреждений культуры, а также произведения русских поэтов и композиторов. Программа познакомит жителей с истоками русской культуры, литературы и искусства.

В 14:20 на Вознесенской аллее откроют выставку к 160-летию основателя Электростали Н. А. Второва. В течение дня посетители смогут увидеть работы учеников детской художественной школы имени Н. Н. Лаврентьевой.

Для детей и родителей организуют мастерские и зоны чтения. Участники смогут расписать витражи и буквицы, изготовить значки, кукол, игрушки и закладки для книг. Библиотекари представят новинки литературы и ответят на вопросы читателей.

В историко-художественном музее имени И. И. Алексеева пройдет экскурсия по выставке «Щепка. Стружка. Образ.», квест «Сказочный маршрут» и мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству.

Завершится праздник гала-концертом с участием лауреатов межзонального конкурса классической музыки «Сила классики» и народного коллектива ансамбля русских народных инструментов «Московия». Возрастное ограничение 3+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.