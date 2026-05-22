Патриарх Кирилл освятил храм в Электростали 21 мая

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 21 мая совершил чин освящения храма Вознесения Господня в городском округе Электросталь и провел Божественную литургию. Торжества прошли в день празднования Вознесения Господня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После чина освящения предстоятель Русской православной церкви совершил Божественную литургию в новоосвященном храме. В преддверии Дня славянской письменности и культуры жители округа преподнесли Его Святейшеству икону святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

История Вознесенского храма началась более 20 лет назад. В 1992 году совет народных депутатов Электростали передал Церкви территорию бывшего ДК «Строитель» под строительство. В 1994 году митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий заложил памятный камень, который в 2001 году установили в фундамент. Цокольный этаж завершили в 2005 году, и 27 сентября здесь прошла первая Божественная литургия. Строительство неоднократно приостанавливали, однако в 2011 году под руководством настоятеля протоиерея Сергия Поддубного работы возобновились.

В 2015–2017 годах на храме установили колокола, купола облицевали медью и увенчали крестами. Внутренние стены отделали натуральным камнем — травертином, затем в течение трех лет мастера создавали монументальную роспись. Одноярусный дубовый иконостас выполнен в византийском стиле, его украшают мозаичные иконы из мастерской Алексея Жучкова. Входы в храм оформлены мозаиками с изображениями Вознесения Господня и Спаса на убрусе, а в 2025 году появилась мозаичная икона Богородицы. В мае 2026 года епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай освятил крестильную церковь при Вознесенском храме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.