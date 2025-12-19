Разрыв между ставкой 16% и инфляцией 6% Шохин назвал избыточным

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что Банку России следовало бы действовать более решительно в вопросе снижения ключевой ставки, учитывая текущую инфляционную ситуацию и ограниченное влияние ожидаемого увеличения НДС на динамику цен, пишет «Интерфакс» .

19 декабря Банк России принял решение о снижении ключевой ставки с 16,5% до 16% годовых. По мнению Шохина, получившийся разрыв между ключевой ставкой и инфляцией является избыточным.

«Принятое на совете директоров Банка России решение о снижении ключевой ставки до 16% было самым предсказуемым за последнее время. Важно, что тенденция продолжилась — уже в пятый раз подряд ставка снижена, хотя с учетом заметно притормозившей в конце года инфляции решение могло бы быть более радикальным — текущий разрыв между ставкой 16% и инфляцией 6% избыточен», — считает Шохин.

По мнению Шохина, риски ускорения инфляции в начале следующего года из-за увеличения НДС невелики, что подтверждает минимальный рост цен после предыдущего повышения НДС (с 1 января 2019 года).

Глава РСПП надеется на более масштабное следующее решение регулятора.

