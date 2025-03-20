Размер реальных ставок в РФ достиг максимума

Размер реальных ставок в экономике РФ дошел до исторического максимума. Этот показатель — разница между рекордной ключевой ставкой и прогнозируемым уровнем инфляции, сообщает РБК .

Эксперты считают, что размер реальных ставок в России увеличился в промежутке от 9,5% до 13,4%. Цифра зависит от того, как производился расчет. В стандартном режиме реальная ставка должна составлять от 3,5% до 4,5%.

Специалисты называют ведущуюся денежно-кредитную политику «рекордно жесткой». Тренд на уменьшение уровня инфляции начался. Если он продолжится, а ключевая ставка будет на том же уровне, реальные ставки увеличатся еще сильнее.

Такой фактор может спровоцировать Центробанк РФ начать вести более мягкую денежно-кредитную политику. Однако у оперативного уменьшения ключевой ставки тоже имеются риски.

Ранее экономист Андрей Бархота заявил, что в ближайшее время ЦБ РФ вряд ли будет повышать ключевую ставку. Это не станут делать из-за укрепления рубля.