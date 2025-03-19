Единый исход: экономист оценил перспективы по ключевой ставке ЦБ РФ

Экономист Андрей Бархота заявил, что в ближайшее время Центробанк вряд ли повысит ключевую ставку: это невозможно из-за очень укрепившегося рубля, сообщает Общественное Телевидение России .

«Возникает ситуация совмещения высоких реальных процентных ставок: ставка ключевая — 21%, а инфляция — 10%. То есть реальная ставка — 11% по рублевым активам. И при этом очень крепкий рубль», — сказал специалист.

Одновременно, по его словам, пока рано говорить и о снижении: не все макропотенциональные и монетарные инструменты показали себя в полную силу. Нужно время, чтобы оценить изменения, около 3-4 месяцев.

Вариант с понижением возможен не раньше второго полугодия 2025 года, считает Бархота. Однако среди других экспертов есть немало оптимистов, которые считают, что потепление отношений между Россией и США могут повлиять на опережающее снижение ставки.