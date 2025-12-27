Размер госдолга США, по неофициальным данным, превысил $38,5 трлн

Размер госдолга США вырос до рекордных 38,5 трлн долларов и продолжает расти, следует из неофициальных данных подсчетов, пишет РИА Новости .

По данным Минфина США на 23 декабря, общий объем госдолга страны превысил 38,375 трлн долларов. Согласно информации известного онлайн-табло по отслеживанию размера долга США (usdebtclock.org), за время рождественских праздников этот показатель вырос, достигнув отметки свыше 38,528 трлн долларов.

Ранее американский Минфин опубликовал данные, согласно которым, госдолг США впервые в истории перевалил за 38 трлн долларов.

При этом еще 11 августа американский госдолг был выше 37 трлн долларов. Таким образом, сумма увеличилась на один триллион долларов всего за почти 2,5 месяца.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.