При этом еще 11 августа американский госдолг был выше 37 трлн долларов. Таким образом, сумма увеличилась на один триллион долларов всего за почти 2,5 месяца.

Всего за прошлый год госдолг США увеличился примерно на 2,18 трлн долларов.

Еще в июле глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что проблема с увеличивающимся госдолгом США выходит из-под контроля. По его словам, доверие к доллару было подорвано в результате введения незаконных экономических ограничений.

Между тем в США продолжается шатдаун правительства. Глава минэнерго США Крис Райт заявил, что на этом фоне у Вашингтона заканчиваются деньги, выделенные на поддержание безопасности ядерных запасов.

