Растворимый кофе Nescafe не покинет полки российских магазинов

Швейцарская компания Nestle продолжит работу в России. Она продлила права на товарные знаки «Нескафе классик», «Нескафе голд» и «Нескафе классик крема», сообщает Mash .

Давление Украины и обвинения в поддержке спецоперации не вынудили швейцарскую компанию закрыть бизнес в РФ. Nestle зарабатывает примерно 210 млрд рублей в год.

После начала СВО в феврале 2022 года компания лишила Россию шоколадок KitKat, воды San Pellegrino, хлопьев и какао Nesquik, а также кофейных капсул Nespresso. В этом году появились слухи, что в стране пропадет и растворимый кофе Nescafe.

В скором времени были опубликованы итоги торговли компании за год. Из материала стало понятно, что растворимый кофе все же останется в России.

Ранее китайский производитель легковых машин Chery впервые возглавил рейтинг крупнейших зарубежных компаний в РФ по версии Forbes по итогам прошлого года. В десятку рейтинги вошла и компания Nestle.