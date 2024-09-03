Chery возглавил топ крупнейших зарубежных компаний в РФ по версии Forbes

Китайский производитель легковых машин Chery впервые возглавил рейтинг крупнейших зарубежных компаний в РФ по версии Forbes по итогам прошлого года, сообщает ТАСС .

Выручка автопроизводителя в стране составила 590,3 млрд рублей.

Вторую строчку топа занял японский производитель табачных изделий JT Group. Его выручка — 480 млрд рублей. Топ-3 с совокупной выручкой 440,2 млрд рублей замыкает табачная компания Philip Morris International (США).

Кроме того, в десятку рейтинга вошли следующие иностранные компании: PepsiCo (с выручкой 338 млрд рублей), Great Wall Motor (323 млрд рублей), Auchan Retail/Elo (275,5 млрд рублей), Raiffeisen Bank International (252,1 млрд рублей), Metro (225,8 млрд рублей), Nestle (210 млрд рублей) и Geely Automobile (199,6 млрд рублей).

В топ вошли компании, которые свыше чем на 50% принадлежащие зарубежным корпорациям или физлицам по состоянию на 23 августа этого года. Они ранжируются по совокупной выручке, которая была получена в прошлом году.