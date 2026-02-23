Раскрыт размер пенсии российских генералов

В среднем генерал-майор в России за выслугу лет в 2025 году получал пенсию в размере 75 тыс. рублей в месяц. Об этом ТАСС рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Генерал-майору МВД выплачивали пенсию в размере 67 тыс. рублей.

Военные выходят на пенсию за выслугу лет раньше, чем гражданские лица. Причина кроется в риске и особом характере ведения службы.

Военным разрешается иметь смешанный стаж. Так, человек может 12,5 лет отслужить в армии и еще 25 лет трудиться на «гражданке».

Работникам МВД, УФСИН и Росгвардии выдают особую пенсию. Ее размер в случае выслуги больше 20 лет, составляет 50% от суммы зарплаты.

