Раскрыт размер пенсии российских генералов
Эксперт Сафонов раскрыл, какую пенсию платят генералам в России
В среднем генерал-майор в России за выслугу лет в 2025 году получал пенсию в размере 75 тыс. рублей в месяц. Об этом ТАСС рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Генерал-майору МВД выплачивали пенсию в размере 67 тыс. рублей.
Военные выходят на пенсию за выслугу лет раньше, чем гражданские лица. Причина кроется в риске и особом характере ведения службы.
Военным разрешается иметь смешанный стаж. Так, человек может 12,5 лет отслужить в армии и еще 25 лет трудиться на «гражданке».
Работникам МВД, УФСИН и Росгвардии выдают особую пенсию. Ее размер в случае выслуги больше 20 лет, составляет 50% от суммы зарплаты.
