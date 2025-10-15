сегодня в 16:33

Расходы Москвы в 2026 году могут составить почти 6,39 трлн рублей

Расходы Москвы в следующем году могут составить около 6,39 трлн рублей, а доходы города — 5,94 трлн рублей, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Внесли в Мосгордуму проект бюджета Москвы на 2026–2028 годы», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Бюджетный план разработан с учетом долгосрочных стратегий развития городской экономики, инфраструктуры и социальной сферы до 2030 года.

В ближайшие три года ожидается рост доходов бюджета по всем ключевым источникам. Основное внимание будет уделено выполнению 13 госпрограмм, включая поддержку населения, развитие транспортной инфраструктуры, систем образования и здравоохранения, цифровой сферы и инновационных технологий.

Более подробная информация о государственных программах, доходах и формировании расходной части бюджета доступна на портале mos.ru.

Ранее стало известно, что в Москве действуют более 70 компаний, производящих станки и роботическую технику. За 2024 год их выручка превысила 18 млрд рублей, что на 42,6% больше, чем годом ранее.

