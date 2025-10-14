Московские станкостроители нарастили выручку более чем на 42%

В Москве действуют более 70 компаний, производящих станки и роботическую технику. За 2024 год их выручка превысила 18 млрд рублей, что на 42,6% больше, чем годом ранее, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Станкостроение — ключевая отрасль машиностроения, которая определяет технологический уровень экономики и критически важна для обеспечения технологического суверенитета России», — рассказал Собянин.

По его словам, поддержка таких компаний — инвестиция в будущее Москвы, а также опора новой промышленной политики города.

Заместитель гендиректора компании СКТБ ПР Илья Лаверычев отметил, что компания «СКТБ ПР» специализируется на проектировании, разработке и создании робототехнических комплексов и систем уже более 30 лет, из них свыше 12 лет работает на базе ОЭЗ «Технополис Москва», которая стала для предприятия идеальной экосистемой.

«Здесь компаниям предоставляют готовую инфраструктуру и широкий пакет клиентских сервисов, в том числе помощь в поисках кадров через проект „Техноработа“ и „Техностажировка“, что очень важно для любой компании. Помимо того, здесь действует полноценное промышленное технико-внедренческое сообщество. На одной площадке собрано множество партнеров из отрасли машиностроения, что позволяет вступать в различные коллаборации», — рассказал Лаверычев.

Ранее в департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы отметили, что в столице особое внимание уделяют привлечению молодых кадров в индустриальный сектор, в частности за счет работы со студентами технологических вузов и колледжей.

Москва готова предоставить начинающим специалистам комфортные условия труда, карьерные перспективы и достойную заработную плату. Если сегодня в производственной сфере столицы занято более 755 тыс. человек, то, согласно Стратегии развития промышленности Москвы до 2030 года, в городе будет создано еще 100 тыс. новых рабочих мест.