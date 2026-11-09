Работодатели могут выплатить родителям до 1 млн рублей без налога

Работающие родители могут получить от работодателя разовую помощь при рождении ребенка: до 1 млн рублей без налога на доходы физических лиц и страховых взносов. Об этом рассказал сенатор Александр Волошин, сообщает RT .

Лимит освобождения от налогов действует для выплаты каждому работающему родителю. Если мать и отец работают в одной организации, компания вправе оказать помощь каждому в пределах отдельного лимита.

«Ранее необлагаемый предел составлял 50 тыс. рублей. Новый лимит действует на каждого ребенка и позволяет компании направить на поддержку семьи значительно больше средств», — пояснил член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин.

Единовременной считается помощь, которую работодатель выплатил один раз в связи с рождением ребенка по приказу или распоряжению руководителя. Деньги нужно перечислить в течение первого года жизни малыша.

Миллион рублей — лишь верхняя граница освобождения от налогов, а не обязательная сумма выплаты. Работодатель сам решает, оказывать ли помощь и в каком размере. Условия могут устанавливать коллективный или трудовой договор, локальный акт компании либо отдельное решение руководителя с учетом финансовых возможностей организации.

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