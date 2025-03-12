Работающим россиянам назвали месяцы, когда невыгодно брать отпуск

Депутат Государственной думы, председатель комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что в 4 месяцах из 12 в 2025 году лучше отпуск не брать. Наименее выгодными периодами для отдыха считаются январь, май, июнь и ноябрь. Об этом сообщает ТАСС .

Гаврилов напомнил, что отпускные платят за конкретные дни, высчитывая сумму из среднего дневного заработка за последний год. Если уйти на отдых в месяц с наименьшим количеством дней, то каждый рабочий из них будет стоить больше, чем отпускной. Средний дневной заработок, в рамках которого рассчитываются отпускные, будет ниже. Таким образом размер отпускных в этом месяце окажется меньше, чем если просто продолжать работать.

В то же время, если уйти на отдых в месяце с большим количеством рабочих дней, то дневной заработок будет больше. Так отпускные окажутся выше дневной зарплаты. Следовательно, брать отпуск будет выгоднее. Оптимальные для этого месяцы — июль и октябрь.

Ранее ведущий эксперт сервиса «Кнопка» Дарья Паршина сказала, что работодатель должен оплатить отпускные до отдыха, а не после. Иначе это будет нарушением законодательства.