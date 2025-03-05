Спланировать отдых: эксперт рассказала, как по закону начисляются отпускные

Ведущий эксперт сервиса «Кнопка» Дарья Першина заявила, что работодатель обязан оплачивать отпускные до отдыха и сотрудник должен его заранее спланировать: такие выплаты после отпуска являются нарушением законодательства, сообщает «Секрет фирмы» .

«Независимо от желания работника ответственность за правильную и своевременную оплату отпускных лежит на работодателе. Соответственно, все возможные санкции впоследствии будут применены непосредственно к работодателю», — подчеркнула специалист.

По ее словам, даже написанное сотрудником заявление с просьбой о выплате позднее установленного срока не спасет.

За несвоевременную выплату отпускных работодатель может получить предупреждение или штраф до 20 тысяч рублей для должностных лиц, до 5 тысяч рублей — для индивидуальных предпринимателей и до 50 тысяч рублей для организаций.