Путин заявил о желании деполитизировать нефть как товар

Российский президент Владимир Путин 20 июня встретился с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом и заявил, что организация обеспечивает устойчивость рынка нефти. Россия, в свою очередь, хочет деполитизировать нефть в качестве товара, пишет ТАСС .

«Хочу отметить, что у нас с ОПЕК сложились очень не просто добрые, а деловые отношения. Мы работаем вместе, и в этой связи хотел бы особо обратить внимание на деполитизированный характер деятельности ОПЕК, которая направлена не только на обеспечение интересов производителей энергоресурсов, но и на обеспечение устойчивости мировых энергетических рынков в целом», — заявил Путин.

По словам российского лидера, именно такая работа ОПЕК обеспечивает стабильность мировой экономики.

Ранее Путин поучаствовал в пленарной сессии XXVIII Петербургского международного экономического форума, которая длилась рекордное количество времени — 4 часа. Глава государства выступил на мероприятии, его речь длилась 55 минут и тоже попала в топ-5 самых длинных.