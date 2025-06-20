Продолжительность пленарной сессии ПМЭФ с Путиным побила рекорд 3 лет

20 июня в Санкт-Петербурге в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) состоялась пленарная сессия, в которой участвовал российский президент Владимир Путин. Она длилась рекордное количество времени — 4 часа.

За последние 3 года пленарная сессия ПМЭФ-2025 с участием Путина оказалась самой длинной. В предыдущие годы спикеры успевали обсудить актуальные темы за более короткий промежуток времени, но 20 июня им потребовалось ровно 4 часа.

Глава государства также выступил перед участниками и гостями форума. Его речь длилась 55 минут. По продолжительности это выступление Путина вошло в пятерку рекордных.

В рамках ПМЭФ-2025 поднимался ряд важных вопросов, один из них касался инфляции в России. Глава государства дал прогноз по этому показателю по итогам года, отметив, что ожидает инфляцию на уровне 7%.