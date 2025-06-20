Путин дал прогноз по инфляции в России по итогам 2025 года

Путин: по итогам 2025 года инфляция в России будет 7%

20 июня на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялась пленарная сессия, в рамках которой российский лидер Владимир Путин дал прогноз по инфляции в стране по итогам 2025 года.

«Банк России считает, что где-то по году мы выходим на 7–8% (по инфляции — ред.), я думаю, что это будет 7%, надеюсь на это», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что благодаря плодотворной работе Центробанка и российского правительства инфляция в стране снизилась до однозначных показателей, которые на 16 июня 2025 года составляли 9,6%.

Петербургский международный экономический форум стартовал 18 июня и будет проходить до 21 июня включительно. На полях мероприятия представители бизнеса, политики, чиновники и эксперты обсуждают в том числе экономику, а также другие важные темы, влияющие на развитие как отдельной страны, так и всего мира в целом.