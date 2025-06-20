Инфляция в РФ снизилась до 9,6% благодаря действиям ЦБ и правительства

Благодаря действиям правительства по развитию экономики предложения и ответственным действиям Центрального банка, инфляция в России снизилась до 10%, сообщил президент Владимир Путин.

«Мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы. Годовая инфляция снизилась до однозначных показателей — 10%. По состоянию на 16 июня она составила 9,6%. Конечно, здесь сыграли свою роль, как активная работа правительства по развитию экономики предложения, так и ответственные действия Центрального банка», — сказал Путин на пленарной сессии Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

Также президент отметил, что ВВП страны рос темпами выше среднемировых и прибавлял более 4% ежегодно, несмотря на сложный фон. Прирост ненефтегазового ВВП России в 2023 году составил 7,2%, в 2024-м — 4,9%.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Это главное событие в мире экономики и бизнеса и крупнейший российский деловой форум. В рамках мероприятия политики, чиновники и представители бизнеса обсуждают экономику и другие темы.