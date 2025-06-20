Путин: ВВП страны рос темпами выше среднемировых

Владимир Путин отметил, что ВВП страны рос темпами выше среднемировых и прибавлял более 4% ежегодно, несмотря на сложный фон.

«Прирост ненефтегазового ВВП России в 2023 году составил 7,2%, в 2024-м — 4,9%. То есть здесь цифры весомые. И они более такие основательные, чем ВВП в целом. Иными словами, вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику нашей страны уже не является определяющим», — сказал Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Также президент России заявил, что вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику РФ уже не является определяющим. Представление о российской экономике как о сырьевой уходит в прошлое.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Это главное событие в мире экономики и бизнеса и крупнейший российский деловой форум. В рамках мероприятия политики, чиновники и представители бизнеса обсуждают экономику и другие темы.