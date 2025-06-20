сегодня в 16:09

Путин: представление об экономике России как о сырьевой устарело

Вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику РФ уже не является определяющим, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ. По его словам, прирост ненефтегазового ВВП страны в 2023 году составил 7,2%, в 2024 — 4,9%, сообщает РИА Новости .

По словам главы государства, российский валовый внутренний продукт (ВВП) в последние два года вырастал более чем на 4% ежегодно. Таким образом, рост этого показателя в стране опережал среднемировые темпы, несмотря на «сложный внешний фон».

Путин также назвал увеличение ненефтегазового ВВП весомым. В целом рост российского ВВП завязан не только на военно-промышленный комплекс, отметил президент.

«За два года со знаком плюс отличились сельское хозяйство, промышленность в целом, строительный комплекс», — сказал глава России.

Представление о российской экономике как о сырьевой уходит в прошлое, добавил Путин.