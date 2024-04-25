Путин высказался о пересмотре итогов приватизации 90-х годов

сегодня в 17:25

Путин: о пересмотре итогов приватизации речи не идет

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские правоохранители возбудили несколько дел по возврату определенных активов в собственность государства. Однако речи об оспаривании результатов приватизации сейчас не идет, сообщает «Царьград» .

Подробнее об этом Путин рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Президент подчеркнул, что разбирательства по возврату некоторых активов в госсобственность начинаются в условиях, если действия или бездействия собственников таких организаций или имущественных комплексов напрямую вредят национальным интересам или влекут ущерб госбезопасности.

«Хотел бы подчеркнуть, речь идет не о пересмотре приватизации», — заявил Путин.

Глава государства также сообщил, что в российской экономике сейчас набрана хорошая и сильная динамика.