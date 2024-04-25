Путин: в экономике РФ набрана хорошая и сильная динамика
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Российский лидер Владимир Путин отметил, что в экономике страны сейчас набрана хорошая и сильная динамика, сообщает РИА Новости.
Глава государства в четверг выступил на съезде Союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Я не буду сейчас подобно останавливаться на индикаторах экономического развития. В целом набрана хорошая, сильная динамика, что заметно и по состоянию рынка труда», — уточнил президент.
Ранее он рассказал, что в стране ВВП продолжает показывать хорошие темпы. Это видно по 2023 году и по началу 2024 года.