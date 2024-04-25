Путин: рост ВВП страны продолжает показывать хорошие темпы

Глава государства Владимир Путин заявил, что ВВП РФ продолжает показывать хорошие темпы роста по итогам первых месяцев 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости .

Президент в четверг выступил на съезде Союза промышленников и предпринимателей.

«По итогам прошлого года ВВП России, как вы знаете, прибавил 3,6%», — сказал Путин.

Он добавил, что в январе текущего года рост ВВП был 4,6% в годовом выражении, а в феврале — 7,7%. При этом позитивные тенденции в экономике РФ укрепляются, несмотря на беспрецедентные вызовы, возникающие перед страной.