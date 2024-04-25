Путин: рост ВВП страны продолжает показывать хорошие темпы
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Глава государства Владимир Путин заявил, что ВВП РФ продолжает показывать хорошие темпы роста по итогам первых месяцев 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент в четверг выступил на съезде Союза промышленников и предпринимателей.
«По итогам прошлого года ВВП России, как вы знаете, прибавил 3,6%», — сказал Путин.
Он добавил, что в январе текущего года рост ВВП был 4,6% в годовом выражении, а в феврале — 7,7%. При этом позитивные тенденции в экономике РФ укрепляются, несмотря на беспрецедентные вызовы, возникающие перед страной.