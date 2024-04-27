Путин: ВВП России может прибавить более 3% по итогам 2024 года

Президент России Владимир Путин заявил, что состояние экономики позволяет прогнозировать ее развитие. По итогам текущего года валовый внутренний продукт (ВВП) может вырасти более чем на 3%, сообщает ТАСС .

«Уже сейчас многие эксперты говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более 3%», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Путин подчеркнул, что со стороны кабинета министров и региональных властей нужны активные действия, чтобы стимулировать и поддерживать деловую инвестиционную активность. В стране должны появляться новые производства и рабочие места, особенно в технологичной отрасли.

Ранее президент заявил, что российская экономика набрала сильную динамику. Это положительно отразилось на рынке труда.